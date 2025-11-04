На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин рассказал о применении новых материалов из сферы вооружения

Путин: технологии «Буревестника» и «Посейдона» помогут создать станцию на Луне
Применение новых материалов, которые были разработаны при создании новых вооружений, позволит добиться прорыва не только в военной сфере, но и в гражданских отраслях. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе церемонии награждения разработчиков «Буревестника» и «Посейдона», передает РИА Новости.

«Благодаря широкой кооперации, а это, подчеркну еще раз, тысячи и тысячи людей, специалистов, создана настоящая сокровищница новых материалов, технологий, беспилотных, программных и цифровых решений, элементов компонентной базы», — сказал глава государства.

По словам Путина, их применение позволит добиться прорывов не только в оборонно-промышленном комплексе, но и во многих гражданских отраслях при реализации целого ряда приоритетных национальных проектов и программ, среди которых малая ядерная энергетика, создание энергоустановок для арктической зоны и освоения дальнего и ближнего космоса, включая энергообеспечение космического транспортного корабля для перевозки тяжелых грузов, а также для перспективной станции на Луне.

26 октября президент РФ на совещании с начальником Генштаба ВС Валерием Герасимовым объявил о завершении испытаний «Буревестника». По словам Герасимова, во время испытаний ракета пролетела 14 тысяч км, однако это не предел.

Спустя три дня глава государства встретился с российскими бойцами, проходящими лечение в хирургическом отделении Центрального военного госпиталя имени П.В. Мандрыка в Москве. Путин рассказал им, что РФ провела испытания аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой. Мощность данной торпеды превышает мощность ракеты «Сармат», при этом способов его перехвата в настоящее время не существует. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Кремле назвали «Буревестник» абсолютным прорывом в сфере технологий и обороны.

