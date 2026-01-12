Кулеба объяснил, зачем Украине нужно вступить в ЕС

Отдельного пути для Украины не существует, поэтому она либо присоединится к Евросоюзу, либо станет частью «русского мира». Об этом в интервью «Украинской правде» заявил экс-министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«ЕС – это реально такая вещь, как цивилизационный выбор. Нет отдельного украинского пути – это так не работает. Мы или в русском мире, или в европейском мире. Всё, ничего посередине», – подчеркнул он.

По словам Кулебы, Украина станет частью ЕС, и ей там нужно оказаться «в ближайшие десятилетия». Министр считает, что для страны это станет «инструментом восстановления», а также «единственным шансом в реальной перспективе оказаться в составе средних сил, а не третьего мира, задача которого просто выполнять прихоти первого мира».

«Для нас единственный шанс быть средней мощью – это быть в составе ЕС. Не унижаем национальную гордость, мы будем обязательно великие и самостоятельные, но не сейчас», – отметил Кулеба.

Однако он подчеркнул, что Украина «должна перестать мыслить альянсами как способом сохранения и развития».

В декабре СМИ писали о том, что Украина может присоединиться к Евросоюзу к 2027 году, и этот шаг поспособствует развитию в стране торговли и инвестиций, а также может понизить уровень коррупции. При этом агентство Bloomberg отмечало, что военный конфликт, потребности в восстановлении страны, проблемы управления и политические особенности осложняют вступление Украины в ЕС.

Также в мирном плане из 20 пунктов указано, что Украина должна будет вступить в ЕС и получить краткосрочный привилегированный доступ к рынку Евросоюза.

Ранее в Европе заявили, что Украина никогда не станет членом НАТО.