Путин рассказал о растраченном позитивном капитале в отношениях РФ и Южной Кореи

Путин заявил, что рассчитывает на восстановление отношений с Южной Кореей
Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

Россия рассчитывает на восстановление отношений с Южной Кореей. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот новыми послами, трансляция велась в Telegram-канале Кремля.

Он отметил, что позитивный капитал во взаимодействии Москвы с Сеулом во многом «растрачен».

«А ведь раньше придерживались прагматичных подходов, наши страны добивались действительно хороших результатов в области торговли и бизнеса, мы рассчитываем на восстановление отношений с республикой», — сказал глава российского государства.

Также президент России во время церемонии вручения верительных грамот от иностранных послов заявил, что ситуация на международной арене в настоящее время все больше деградирует. Глава государства обратил внимание, что актуальность мира в данный момент особенно очевидна.

В ходе выступления Путин предложил вернуться к обсуждению инициатив Москвы по новой архитектуре безопасности. По словам президента, российская сторона предлагала варианты и рациональные решения, которые могли бы устроить всех — в США, Европе, Азии и во всем мире. Он добавил, что мировому сообществу стило бы вернуться к диалогу, чтобы обсудить возможные условия.

Ранее Путин указал на подмену понятия «дипломатия».

