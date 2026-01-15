Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Политика

Белый дом рассказал о встрече Вэнса и Рубио с главами МИД Дании и Гренландии

Белый дом назвал продуктивной встречу с главами МИД Дании и Гренландии
Marko Djurica/Reuters

Переговоры вице-президента США Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио с главами МИД Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном и Гренландии Вивианом Мотцфельдтом прошли продуктивно. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, трансляцию вела пресс-служба администрации президента США.

Левитт отметила на брифинге, что встреча была хорошей.

«В этой встрече участвовали вице-президент и государственный секретарь, и встреча прошла продуктивно. Это была хорошая встреча», — сказала она.

Пресс-секретарь подчеркнула, что цель президента Дональда Трампа — получение Гренландии для укрепления национальной безопасности США.

Как сообщала радиостанция KNR, министр иностранных дел Гренландии расплакалась во время интервью после встречи с представителями администрации США в Белом доме.

В свою очередь, по информации телеканала TV2, глава МИД Дании сразу после завершения переговоров вышел к автомобилю и закурил.

В начале января Трамп заявил о намерении американцев получить контроль над Гренландией, чтобы обеспечить свою национальную безопасность. Глава Белого дома подчеркнул, что США «так или иначе» получат остров.

Ранее сообщалось, что глава МИД Дании закурил сразу после переговоров по Гренландии. 

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27633307_rnd_7",
    "video_id": "record::807d96d3-486f-43cd-8ff3-ed8a796dcbf1"
}
 
Теперь вы знаете
Без ЕГЭ, но через «Госуслуги»: 6 новых правил поступления в вуз в 2026 году
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+