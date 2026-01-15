Белый дом рассказал о встрече Вэнса и Рубио с главами МИД Дании и Гренландии

Белый дом назвал продуктивной встречу с главами МИД Дании и Гренландии

Переговоры вице-президента США Джей Ди Вэнса и госсекретаря Марко Рубио с главами МИД Дании Ларсом Лёкке Расмуссеном и Гренландии Вивианом Мотцфельдтом прошли продуктивно. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт, трансляцию вела пресс-служба администрации президента США.

Левитт отметила на брифинге, что встреча была хорошей.

«В этой встрече участвовали вице-президент и государственный секретарь, и встреча прошла продуктивно. Это была хорошая встреча», — сказала она.

Пресс-секретарь подчеркнула, что цель президента Дональда Трампа — получение Гренландии для укрепления национальной безопасности США.

Как сообщала радиостанция KNR, министр иностранных дел Гренландии расплакалась во время интервью после встречи с представителями администрации США в Белом доме.

В свою очередь, по информации телеканала TV2, глава МИД Дании сразу после завершения переговоров вышел к автомобилю и закурил.

В начале января Трамп заявил о намерении американцев получить контроль над Гренландией, чтобы обеспечить свою национальную безопасность. Глава Белого дома подчеркнул, что США «так или иначе» получат остров.

Ранее сообщалось, что глава МИД Дании закурил сразу после переговоров по Гренландии.