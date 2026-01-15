Путин рассказал о динамике российско-афганского сотрудничества

Сотрудничество России и Афганистана в последнее время приобрело заметную динамику. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот новыми послами, трансляция велась в Telegram-канале Кремля.

«Российско-афганское сотрудничество в последнее время приобрело заметную динамику», — сказал он.

По словам главы российского государства, этому способствовало официальное признание Российской Федерацией новых властей страны в прошлом году.

15 января Путин принял верительную грамоту от посла Афганистана в России Мавлави Гуль Хасана. В списке послов иностранных государств Гуль Хасан значится как посол Исламского Эмирата Афганистан. Он стал первым послом государства после прихода талибов (движение внесено в список террористических организаций) к власти в 2021 году.

На церемонии вручения верительных грамот российский лидер подчеркнул, что Россия искренне заинтересована в том, чтобы Афганистан был единым, независимым и мирным государством, свободным от войны, терроризма и наркотрафика.

