В Госдуме считают, что США «вряд ли» снова войдут в Афганистан

Депутат Матвеев: США не захотят повторять негативный опыт вторжения в Афганистан
Rahmat Gul/AP

США вряд ли снова вторгнутся в Афганистан после отказа Кабула возвращать военную базу Баграм, которую американские военные покинули в 2021 году. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал депутат Госдумы Михаил Матвеев.

«США имели негативный опыт вхождения в Афганистан, вряд ли они захотят его повторять. Но они могут попытаться, как любит выражаться Трамп, «заключить сделку», предложив талибам (движение внесено в список террористических организаций) больше, чем Китай», — сказал Матвеев.

До этого президент США Дональд Трамп заявил, что Белый дом хочет вернуть авиабазу Баграм, расположенную к северу от Кабула в Афганистане, потому что ее местоположение важно из-за близости к Китаю. Он пригрозил, что, если Афганистан «не вернет авиабазу Баграм тем, кто ее построил — Соединенным Штатам Америки, — произойдет что-то плохое».

В ответ на это правительство Афганистана напомнило американскому лидеру о соглашении о невмешательстве США во внутреннюю политику.

В беседе с The Times официальный представитель движения «Талибан» Забихулла Муджахид заявил, что талибы «прогнали» США и больше не согласятся на их возвращение.

«Талибан» объявил об установлении полного контроля над Афганистаном 15 августа 2021 года. 31 августа того же года США полностью вывели из республики свой военный контингент, завершив двадцатилетнюю военную миссию в стране.

Ранее в Афганистане раздался взрыв у авиабазы Баграм, которую хотел получить Трамп.

