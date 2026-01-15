Путин обратился к послу Афганистана со словами о войне и терроризме

Россия заинтересована в освобождении Афганистана от войны, терроризма и наркотрафика. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на вручении послам зарубежных государств верительных грамот.

По словам российского лидера, сотрудничество двух стран «в последние годы приобрело заметную динамику».

«Этому способствовало принятое Россией в прошлом году решение об официальном признании новых властей страны. Мы искренне заинтересованы в том, чтобы Афганистан был единым, независимым и мирным государством. Свободным от войны, терроризма и наркотрафика», — сказал Путин.

Также глава государства рассказал, что нужно сделать для мира на планете. Он пояснил, что мир не наступает сам, его строят, причем каждый день. Путин добавил, что мир требует усилий, ответственности и осознанного выбора. Одновременно с этим президент обратил внимание на то, что ситуация на международной арене «все больше деградирует».

До этого Путин оценил роль России в мире. По его словам, РФ необходима миру не только из-за своей территории, народонаселения, технологического, оборонного и индустриального потенциала, но из-за своих полезных ископаемых. Глава государства подчеркнул, что Россия является важнейшей частью мира, иначе баланс не выстроится.

Ранее Путин указал на подмену понятия «дипломатия».