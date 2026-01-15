Макрон заявил о стремлении Франции «внушать страх»

Чтобы Франция осталась свободной страной, она должна «внушать страх» и быть сильной «в жестоком мире». Об этом заявил президент Франции Эмманюэль Макрон в выступлении перед военнослужащими на авиабазе Истр, передает его слова Bloomberg.

«Чтобы оставаться свободным, нужно внушать страх. А чтобы внушать страх, нужно быть сильным. Чтобы быть сильным в этом жестоком мире, нужно действовать быстрее и решительнее», — подчеркнул он.

Макрон призвал увеличить военные расходы «на противодействие растущим глобальным угрозам». А именно он запросил дополнительное финансирование в размере €36 млрд для «изменения масштабов» французской армии до 2030 года. По словам президента, в 2027 году Франция рассчитывает увеличить свой военный бюджет до €64 млрд. Он отметил, что ранее этой цели французские власти планировали достичь к 2030 году.

При этом Bloomberg указывает, что пока неясно, поддержит ли парламент просьбу Макрона об увеличении финансирования армии.

Также в выступлении Макрон заявил о необходимости создать аналог «Орешника» и подчеркнул, что европейская система ПВО эффективнее американского Patriot.

Кроме того, 15 января Макрон анонсировал военные учения НАТО «Арктическая выносливость» в Гренландии и сообщил о том, что Франция в ближайшие дни отправит в Гренландию наземные, морские и воздушные средства для усиления группы своих военных.

Ранее в ЕС назвали Россию главной угрозой безопасности.