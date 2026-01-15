Размер шрифта
Франция отправит в Гренландию военную технику

Макрон: Франция отправит в Гренландию наземные, морские и воздушные средства
Annegret Hilse/Reuters

Франция в ближайшие дни отправит в Гренландию наземные, морские и воздушные средства для усиления группы своих военных, прибывших туда ранее. Об этом заявил в четверг французский президент Эммануэль Макрон, его слова опубликованы в аккаунте Елисейского дворца в Х.

«Первая команда французских военных уже находится на месте и в ближайшие дни будет усилена наземными, воздушными и морскими средствами», — сказал он.

До этого газета The Sunday Telegraph писала, что правительство Великобритании обсуждает с другими европейскими странами возможность отправки военнослужащих в Гренландию.

5 января президент США Дональд Трамп заявил о намерении американцев получить контроль над Гренландией, чтобы обеспечить свою национальную безопасность. Глава Белого дома подчеркнул, что США «так или иначе» получат остров.

Премьер-министр Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен упрекнул Трампа в «неуважении» и подчеркнул, что Гренландия не продается. Премьер-министр Дании Метте Фредериксен предрекла конец для НАТО в случае атаки США.

Ранее в США назвали «катастрофической ошибкой» возможный захват Гренландии.

