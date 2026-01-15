Путин заявил о деградации обстановки в мире

Президент России Владимир Путин в ходе церемонии вручения верительных грамот от иностранных послов заявил, что ситуация на международной арене в настоящее время все больше деградирует. Трансляция его выступления ведется в Telegram-канале Кремля.

По словам российского лидера, одним их факторов развития и процветания человечества является международное сотрудничество. По его мнению, в современном мире от способности государств к взаимодействию зависит всеобщая безопасность. Путин подчеркнул, что честное и открытое сотрудничество предоставляет возможности для решения проблем.

«Недаром говорят, мир не наступает сам, его строят, причем каждый день. Мир требует усилий, ответственности и осознанного выбора», — добавил президент.

Глава государства обратил внимание, что актуальность мира особенно очевидна на фоне того, что ситуация на международной арене «все больше и больше деградирует».

В ходе выступления Путин предложил вернуться к обсуждению инициатив Москвы по новой архитектуре безопасности. По словам президента, российская сторона предлагала варианты и рациональные решения, которые могли бы устроить всех — в США, Европе, Азии и во всем мире. Он добавил, что мировому сообществу стило бы вернуться к диалогу, чтобы обсудить возможные условия.

Ранее Путин указал на подмену понятия «дипломатия».