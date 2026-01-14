Макрон предупредил о «цепной реакции» в случае аннексии Трампом Гренландии

Президент Франции Эммануэль Макрон предупредил о «беспрецедентных цепных реакциях» в случае аннексии Гренландии со стороны Соединенных Штатов. Об этом пишет Le Monde.

Он подчеркнул, что серьезно относится к заявлениям американских должностных лиц относительно острова. Посягательство на независимость европейской страны будет иметь негативные последствия, заметил президент Франции.

«Если это затронет суверенитет европейской страны и страны-союзницы, то цепные реакции будут беспрецедентными. Франция следит за ситуацией с чрезвычайным вниманием и будет действовать в полной солидарности с Данией и ее суверенитетом», – заявил Макрон.

В январе 2026 года президент США Дональд Трамп заявил о планах США захватить территорию Гренландию, чтобы обеспечить свою национальную безопасность. Затем Трамп подчеркнул, что США «так или иначе» получат остров.

Премьер-министр Дании Метте Фредериксен отметила, что захват Гренландии может стать концом для НАТО, а премьер Гренландии Йенс-Фредерик Нильсен заявил, что Гренландия не продается, а ее население не хочет становиться американцами. Трамп в ответ не хочет Нильсену последствиями.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон назвал невозможным сценарий отправки американских войск в Гренландию. Однако пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт подчеркнула, что Трамп желает, чтобы США получили остров.

Ранее премьер Литвы захотела «серьезно поговорить» с Трампом о Гренландии.