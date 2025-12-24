На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Путин вручил Никите Михалкову орден

Путин вручил Никите Михалкову орден Святого апостола Андрея Первозванного
Президент РФ Владимир Путин вручил орден Святого апостола Андрея Первозванного кинорежиссеру, председателю Союза кинематографистов России Никите Михалкову. Церемония вручения наград проходит в Екатерининском зале Кремля.

В указе, опубликованном 21 октября, говорится, что эта награда присуждена «за выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и кинематографического искусства, многолетнюю плодотворную общественную деятельность».

«Высшей государственной награды страны – ордена Святого апостола Андрея Первозванного – удостоен Никита Сергеевич Михалков. Самобытный кинорежиссер, человек, для которого преданность отечеству, стремление защищать нашу историю, духовные ценности, развивать отечественную культуру являются поистине определяющими и в жизни, и в творчестве», — сказал глава государства.

В октябре Путин заявил, что Никита Михалков оказывает позитивное влияние на миллионы россиян разных поколений. По его словам, режиссер всегда находится на острие того, что происходит в РФ и в мире.

21 октября председателю Союза кинематографистов исполнилось 80 лет. В этот день Путин пришел на его юбилейный вечер. Мероприятие состоялось в театре «Мастерская «12». На нем присутствовали семья, друзья и коллеги режиссера.

Ранее Путин заявил, что в их с Михалковым взаимоотношениях есть химия.

