Путин вручил Никите Михалкову орден

Президент РФ Владимир Путин вручил орден Святого апостола Андрея Первозванного кинорежиссеру, председателю Союза кинематографистов России Никите Михалкову. Церемония вручения наград проходит в Екатерининском зале Кремля.

В указе, опубликованном 21 октября, говорится, что эта награда присуждена «за выдающиеся заслуги в развитии отечественной культуры и кинематографического искусства, многолетнюю плодотворную общественную деятельность».

«Высшей государственной награды страны – ордена Святого апостола Андрея Первозванного – удостоен Никита Сергеевич Михалков. Самобытный кинорежиссер, человек, для которого преданность отечеству, стремление защищать нашу историю, духовные ценности, развивать отечественную культуру являются поистине определяющими и в жизни, и в творчестве», — сказал глава государства.

В октябре Путин заявил, что Никита Михалков оказывает позитивное влияние на миллионы россиян разных поколений. По его словам, режиссер всегда находится на острие того, что происходит в РФ и в мире.

21 октября председателю Союза кинематографистов исполнилось 80 лет. В этот день Путин пришел на его юбилейный вечер. Мероприятие состоялось в театре «Мастерская «12». На нем присутствовали семья, друзья и коллеги режиссера.

Ранее Путин заявил, что в их с Михалковым взаимоотношениях есть химия.