СМИ узнали о разочаровании Польши в НАТО после инцидента с беспилотниками

Польша оказалась в состоянии неопределенности после инцидента с дронами в воздушном пространстве страны, так как он показал слабость альянса. Об этом пишет газета Kurier.

«Внутри страны (Польши. — Прим. Ред.) этот инцидент вызвал серьезную неопределенность, поскольку 19 беспилотников в польском воздушном пространстве наглядно продемонстрировали слабость обороны (Североатлантического альянса – «Газета.Ru»), — говорится в сообщении издания.

В ночь на 10 сентября на территории Польши упали несколько беспилотников. В воздух подняли истребители стран НАТО, инцидент привел ко временному закрытию нескольких аэропортов. Премьер-министр Польши Дональд Туск назвал ситуацию «беспрецедентной» и обвинил Россию в провокации.

В Минобороны РФ заявили, что объекты для поражения на территории Польши не планировались. Кроме того, в оборонном ведомстве объяснили, что «максимальная дальность полета применяемых в ударе российских БПЛА, которые якобы пересекли границу с Польшей, не превышает 700 км».

Североатлантический альянс уже объявил о начале операции «Восточный часовой» для укрепления позиций на восточном фланге альянса после падения беспилотников в Польше. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в России указали на нежелание Польши получить консультации по «инциденту с БПЛА».