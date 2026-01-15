Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроГибель детей в роддоме НовокузнецкаПротесты в Иране — 2026
Политика

Кремль ожидает реакции Трампа на предложение Путина по ДСНВ

Песков: Россия ожидает реакции Трампа на предложение Путина по ДСНВ
Александр Казаков/РИА Новости

В Кремле заявили, что ждут ответа от американской администрации по инициативе президента России Владимира Путина по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ). Об этом сказал помощник президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.

«Мы не получали ответа. Мы ждем ответа на инициативу Путина и считаем это очень важной темой», — отметил он.

По словам Пескова, такой договор необходим и выгоден всем, но «выход на договор — это очень сложный и растянутый по времени процесс».

До этого Bloomberg отмечал, что американским властям стоит принять предложение президента России Владимира Путина о продлении ДСНВ еще на один год.

В публикации уточнили, что формально продлить договор СНВ-3, срок действия которого истек 5 февраля, уже невозможно. Однако осенью прошлого года российский лидер предложил продолжать соблюдать его положения до февраля 2027 года. Авторы материала считают, что в Вашингтоне могли скептически отнестись к этой инициативе, поскольку без предусмотренных договором инспекций США не могут быть уверены в соблюдении соглашения российской стороной.

Однако согласие на предложение Москвы могло бы создать условия для возобновления инспекций и способствовать восстановлению доверия между Россией и Соединенными Штатами, указано в статье.

22 сентября Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Он подчеркнул, что Москва планирует сохранить статус-кво, сложившийся благодаря ДСНВ, «чтобы не провоцировать гонку вооружений». Также Россия готова соблюдать ограничения по ДСНВ в течение года после истечения срока его действия. При этом глава государства предупредил, что РФ в состоянии ответить на любые угрозы «не на словах, а путем применения военно-технических мер». В Госдуме назвали заявление президента «четким сигналом США». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент США Дональд Трамп равнодушно отреагировал на истечение срока действия ДСНВ.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27628003_rnd_2",
    "video_id": "record::7efb2c89-177d-4af3-9b47-e1cdb6a7b9a4"
}
 
Теперь вы знаете
Почему на Крещение в России самые сильные морозы. Метеоролог объяснил погодный феномен
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+