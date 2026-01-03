В ЕС призвали США к сдержанности в ситуации с Венесуэлой

Каллас призвала США к сдержанности в связи с атакой США на Венесуэлу

Евросоюз (ЕС) призывает к сдержанности в связи с атакой США в Венесуэле и считает, что президент страны Николас Мадуро «не имел достаточной легитимности». Об этом написала глава европейской дипломатии Кая Каллас в социальной сети X.

«При любых обстоятельствах должны соблюдаться принципы международного права и Устава ООН. Мы призываем (США. – прим. ред.) к сдержанности», – написала глава евродипломатии.

Кроме того, Каллас сообщила, что провела переговоры с госсекретарем США Марко Рубио и послом ЕС в Каракасе.

Президент США Дональд Трамп ранее подтвердил, что американские силы нанесли удар по Венесуэле 3 января. Он также заявил, что лидер страны Николас Мадуро вместе со своей супругой был захвачен и вывезен из Венесуэлы бойцами спецподразделения «Дельта». Подробности об операции глава Белого дома обещал раскрыть во время пресс-конференции, которая состоится в 19:00 мск. По последним данным, в Каракасе были атакованы как минимум 11 военных и гражданских объектов, среди них военные базы, аэропорты, здание парламента страны, а также мавзолей Уго Чавеса. «Газета.Ru» ведет хронику событий.

Ранее МИД России потребовал от США срочно прояснить ситуацию с захватом Мадуро.