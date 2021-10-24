В Госдепе указали, где граждане России могут оформить иммиграционные визы

Госдеп порекомендовал гражданам РФ обращаться за иммиграционными визами США в Варшаву. В ведомстве также отметили, что соискатели из России заявлены в категории homeless, к которой Вашингтон обычно относит просителей визы из тех стран, где у США нет консульского представительства. Подробнее - в материале «Газеты.Ru».

Желающим получить иммиграционную визу в США россиянам следует направлять заявку в американское посольство в Варшаве. Об этом сообщил Госдеп, комментируя ситуацию с приостановкой обработки соответствующих обращений в диппредставительствах Соединенных Штатов в России.

На сайте ведомства опубликован документ, в котором соискатели из РФ отнесены к категории «homeless» (можно перевести как «бездомный»). Обычно в нее входят просители иммиграционной визы из тех стран, где у США нет консульства, а также из государств, в которых из-за нестабильной политической обстановки или ситуации с безопасностью число сотрудников консульского представительства ограничено, в связи с чем они не могут обрабатывать заявки на получение виз.

Помимо россиян, в этой категории сейчас числятся граждане Кубы, Эритреи, Ирана, Ливии, Сомали, Южного Судана, Сирии, Венесуэлы, Йемена. Поскольку в этих странах иммиграционную визу в США получить нельзя, заявки можно подать в консульские учреждения, расположенные в других государствах. Так, заявки россиян рассматривает представительство Соединенных Штатов в Варшаве.

Проживающие в других государствах граждане РФ могут обратиться за американской иммиграционной визой в консульство США в стране пребывания.

В Госдепе пока не уточнили, действуют ли какие-либо ограничения относительно того, где можно подать заявку на неиммиграционную визу, пишет ТАСС.

Как в России закрываются американские консульства

Дипломатическая напряженность складывается в отношениях двух стран не первый год. Генконсульство США в Санкт-Петербурге прекратило свою работу весной 2018 года на фоне скандала с делом экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. Вашингтон тогда объявил о высылке 60 российских дипломатов и закрытии генконсульства России в Сиэтле. МИД РФ в ответ принял зеркальные меры.

Ограничение деятельности диппредставительств продолжилось в 2021 году. 30 апреля американское посольство объявило о сокращении консульских услуг: с 12 мая их оказывают только в экстренном порядке гражданам США. Посольство также ограниченно выдает иммиграционные визы.

Россия также ограничила работу посольства США и включила страну в список недружественных стран (наряду с Чехией). Президент РФ Владимир Путин в апреле подписал указ, который ограничивает прием сотрудников на работу в дипломатические представительства недружественных России стран.

С 1 августа посольство США в Москве продолжило работу в минимальном за пять лет составе — 120 сотрудников.

Будет ли паритет

На этом фоне в Госдепе ожидают, что между США и РФ будет паритет по числу сотрудников посольств. Стороны намерены продолжить консультации по этому вопросу, заявил ранее глава пресс-службы ведомства Нед Прайс.

«Наша позиция относительно укомплектованности нашей дипломатической миссии кадрами остается твердой. Мы ожидаем паритета относительно численности персонала, мы ожидаем взаимности в вопросе виз. Для достижения приемлемых договоренностей, чего мы и добиваемся, российская сторона должна проявить справедливость и гибкость. Поэтому мы договорились о еще одном раунде переговоров. Мы надеемся, что продолжение диалога позволит найти решение, чтобы наша миссия в Москве смогла продолжить нормальную работу», — указал он.

Прайс не ответил однозначно на вопрос о том, готов ли Вашингтон обоюдно снять все ограничения, касающиеся работы загранпредставительств РФ и США. Он констатировал, что США «хотят и нуждаются в дипломатическом взаимодействии на ряде уровней с правительством России». С точки зрения целей Вашингтона важно иметь «в полной мере укомплектованное или в достаточной мере укомплектованное посольство в Москве», добавил он.

В свою очередь, посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что дипмиссия выдает визы американцам «в полном объеме». Оформление документов продолжается, невзирая на сложную кадровую ситуацию, отметил он.

Тем не менее, дипломатическая напряженность сохраняется наряду с риском полного закрытия всех консульств. Проживающие в России американцы рассказали «Газете.Ru», что будет, если консульства США в России полностью исчезнут. Подробнее – в нашем материале.