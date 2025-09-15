Генконсульство Испании в Москве возобновило прием документов на визы

Генконсульство Испании в Москве возобновило прием заявлений на получение виз

Генконсульство Испании в Москве возобновило прием заявлений на получение виз. Информация о приостановке приема документов пропала с сайта визового центра BLS.

«Обратите внимание, что запись на подачу документов в визовой центр бесплатна», — говорится в сообщении.

13 сентября визовый центр BLS сообщил, что Генеральное консульство Испании в Москве временно приостановило прием заявлений на оформление виз «по техническим причинам». Позднее в визовом центре уточнили, что прекратят принимать документы с 16 сентября.

До этого вступили в силу новые правила, регламентирующие подачу заявлений на неиммиграционные визы в США. Для стран, где американские представительства не функционируют, ведомство определило конкретные посольства, ответственные за прием заявлений. Так, гражданам РФ, желающим оформить визу B1/B2, студенческую визу или любую другую визу, не предусматривающую иммиграцию, предписано обращаться в американские диппредставительства в Астане (Казахстан) или Варшаве (Польша).

