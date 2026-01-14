Cтало известно о переговорах Турции и США по ситуации в Иране

РИА Новости: Турция ведет переговоры с США по по урегулированию ситуации в Иране

Турция ведет переговоры с США по урегулированию ситуации в Иране. Об этом сообщил РИА Новости высокопоставленный турецкий дипломатический источник.

«В дополнение к контактам с иранскими властями Турция ведет переговоры и с американскими властями для урегулирования ситуации», — сказал он.

Накануне сообщалось, что Арабские монархии Персидского залива — Саудовская Аравия, Оман и Катар — предостерегают Соединенные Штаты от нанесения удара по Ирану.

9 января американский президент Дональд Трамп заявил, что США нанесут Ирану «очень сильный удар», если в исламской республике будут ликвидировать протестующих.

28 декабря в Иране начались протесты на фоне девальвации местной валюты. Они сопровождались усилением мер безопасности, включая слезоточивый газ и пневматическое оружие. Протесты охватили более 60 городов в 25 провинциях страны. Крупнейшие акции проходят в Тегеране, а наиболее ожесточенные столкновения были зафиксированы на западе и юго-западе (города Малекшахи, Керманшах, Лордеган).

