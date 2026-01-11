Пленный боец ВСУ назвал необычное условие быстрого завершения конфликта

Пленный военнослужащий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Лях считает, что завершение конфликта на Украине наступило бы быстро, если бы представители руководства страны лично отправились на передовую и испытали всю безнадежность их положения. Его слова приводит ТАСС.

«Я думаю, депутатам Верховной Рады стоило бы побыть хотя бы час на моей позиции в Покровске (украинское название Красноармейска. — «Газета.Ru»). Я думаю, война бы скоро закончилась», — сказал он.

По словам пленного, прошедшего при мобилизации сержантские курсы, направили к 68-й егерской бригаде ВСУ, однако на деле он оказался в подразделении штурмовой бригады 425-го полка «Скала», которую отправили в Красноармейск, где их окружили российские военные.

Лях подчеркнул, что два месяца он провел в доме в закреплении на фоне постоянных обстрелов, без помощи и при дефиците продуктов питания. После полного разрушения данного укрытия бойцы ВСУ стали бегать из подвала в подвал, однако при появлении армии России они решили сдаться в плен.

Ранее пленный боец ВСУ рассказал, как его обманом отправили на фронт.