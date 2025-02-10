Шольц заявил, что Германии не следует поставлять дальнобойное оружие Украине

Германия не должна поставлять Украине оружие, способное наносить удары вглубь российской территории. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на дебатах с кандидатом на пост канцлера ФРГ Фридрихом Мерцем, пишет ТАСС.

«Считаю неправильным, чтобы мы поставляли [Киеву] оружие, способное с большой разрушительной силой действовать далеко вглубь РФ», — отметил он.

Шольц подчеркнул, что на такой шаг «идти нельзя».

В ноябре 2024 года кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц сообщил, что он готов провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в случае своего избрания. При этом Мерц заявил о готовности выдвинуть России ультиматум о прекращении нанесения ударов по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, в противном случае он пригрозил снять ограничения на использование поставленных вооружений и поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Позже Мерц заявил, что никогда не ставил ультиматума Владимиру Путину и отверг критику со стороны Олафа Шольца по поводу угроз в адрес ядерной державы. По его словам, он предложил предоставить Украине варианты, чтобы она могла повлиять на ход боевых действий «в контексте прекращения огня и стихания пушек».

Ранее Шольц призвал не играть в русскую рулетку c безопасностью через ультиматумы России.