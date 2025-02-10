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Шольц заявил, что Германии не следует поставлять дальнобойное оружие Украине

Шольц: Берлину не следует поставлять Киеву оружие для ударов вглубь России
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Axel Schmidt/Reuters

Германия не должна поставлять Украине оружие, способное наносить удары вглубь российской территории. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц на дебатах с кандидатом на пост канцлера ФРГ Фридрихом Мерцем, пишет ТАСС.

«Считаю неправильным, чтобы мы поставляли [Киеву] оружие, способное с большой разрушительной силой действовать далеко вглубь РФ», — отметил он.

Шольц подчеркнул, что на такой шаг «идти нельзя».

В ноябре 2024 года кандидат в канцлеры Германии от оппозиционного Христианско-демократического союза (ХДС) Фридрих Мерц сообщил, что он готов провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным в случае своего избрания. При этом Мерц заявил о готовности выдвинуть России ультиматум о прекращении нанесения ударов по инфраструктуре Украины в течение 24 часов, в противном случае он пригрозил снять ограничения на использование поставленных вооружений и поставить Украине дальнобойные крылатые ракеты Taurus.

Позже Мерц заявил, что никогда не ставил ультиматума Владимиру Путину и отверг критику со стороны Олафа Шольца по поводу угроз в адрес ядерной державы. По его словам, он предложил предоставить Украине варианты, чтобы она могла повлиять на ход боевых действий «в контексте прекращения огня и стихания пушек».

Ранее Шольц призвал не играть в русскую рулетку c безопасностью через ультиматумы России.

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