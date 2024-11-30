В Германии призвали не играть в «русскую рулетку» c безопасностью

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал не играть в «русскую рулетку» c безопасностью ФРГ через ультиматумы РФ с угрозами поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракет Taurus. Об этом он заявил в ходе предвыборной речи, передает РИА Новости.

В субботу, 30 ноября, посол Германии в Москве Александр Ламбсдорфф рассказал, какой посыл был в звонке канцлера Германии Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину. По его словам, он заключался в том, чтобы «Россия перестала следовать жестокой логике войны».

Депутаты немецкого парламента от партии «Левые» Грегор Гизи и Дитмар Барч призвали Берлин поспособствовать деэскалации конфликта и добиться перемирия на Украине к Рождеству. Видеообращение они опубликовали на странице Гизи в соцсети Х.

Парламентарии полагают, что разрешение бить вглубь России западным дальнобойным оружием ведет к эскалации, и в Германии уже угрожают поставкой ракет Taurus Украине.

Ранее профессор раскрыл, без чего не будет мира на Украине.