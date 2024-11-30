Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии призвали не играть в «русскую рулетку» c безопасностью

Шольц призвал не играть в русскую рулетку c безопасностью через ультиматумы РФ

close
Johanna Geron/Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал не играть в «русскую рулетку» c безопасностью ФРГ через ультиматумы РФ с угрозами поставок Вооруженным силам Украины (ВСУ) ракет Taurus. Об этом он заявил в ходе предвыборной речи, передает РИА Новости.

В субботу, 30 ноября, посол Германии в Москве Александр Ламбсдорфф рассказал, какой посыл был в звонке канцлера Германии Олафа Шольца президенту России Владимиру Путину. По его словам, он заключался в том, чтобы «Россия перестала следовать жестокой логике войны».

Депутаты немецкого парламента от партии «Левые» Грегор Гизи и Дитмар Барч призвали Берлин поспособствовать деэскалации конфликта и добиться перемирия на Украине к Рождеству. Видеообращение они опубликовали на странице Гизи в соцсети Х.
Парламентарии полагают, что разрешение бить вглубь России западным дальнобойным оружием ведет к эскалации, и в Германии уже угрожают поставкой ракет Taurus Украине.

Ранее профессор раскрыл, без чего не будет мира на Украине.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами