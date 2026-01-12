В НАТО выразили опасения из-за роста влияния России и Китая в Арктике

Арктика имеет стратегическое значение для Североатлантического альянса, однако Россия и Китай продолжают усиливать присутствие в регионе. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, пишет «Интерфакс».

По его словам, все страны альянса сходятся во мнении относительно важности Арктики.

«По мере того как открываются новые морские пути, растут риски более активного присутствия России и Китая в регионе», — сказал он.

Генсек напомнил, что из восьми арктических стран только Россия не входит в НАТО. При этом Китай, несмотря на отсутствие географической принадлежности к Арктике, фактически становится «арктической державой» с учетом масштабов своей активности и растущего интереса к региону, отметил Рютте.

Он призвал страны НАТО к совместной работе для сохранения Арктики безопасной.

В декабре посол России в Осло Николай Корчунов заявил, что страны НАТО рассматривают Крайний Север в качестве потенциального театра военных действий. По словам дипломата, западные страны продвигают ложные нарративы о якобы растущей угрозе со стороны Китая в Арктике, но в действительности из всех неарктических государств именно внерегиональные страны-члены Североатлантического альянса и, в первую очередь, Великобритания привносят наибольшую напряженность в высокие широты.

В ноябре газета Politico писала, что Великобритания взяла на себя роль ключевого игрока в подготовке НАТО к конфликту с Россией в Арктике. Великобритания еще в 2014 году возглавила группу европейских «стран-единомышленниц» в подготовке к угрозам якобы со стороны России на северном фланге альянса.

Ранее Bloomberg сравнил военное присутствие России и НАТО в Арктике.