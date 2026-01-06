Размер шрифта
Трамп назвал единственный документ, самостоятельно подписанный Байденом

Трамп: самостоятельно Байден подписал лишь документ о помиловании сына Хантера
Единственным документом, который самостоятельно подписал Джо Байден во время своего президентства стал документ о помиловании Байдена-младшего, заявил действующий президент США Дональд Трамп в ходе встречи с законодателями-республиканцами в Трамп-Кеннеди-центре в Вашингтоне. Трансляцию вел C-Span.

«Единственное, что он подписал, — это помилование Хантера», — сказал глава Белого дома.

По его словам, все остальные бумаги, требовавшие резолюции президента, были подписаны с помощью автопера — устройства для воспроизведения человеческих подписей.

До этого Трамп заявлял, что Байден подписал около 92% документов с помощью автопера и что их аннулируют.

Трамп также поручил расследовать на предмет сговора применение автопера Байдена в изданных в США указах. В рамках расследования планируется установить, при подписании каких документов использовалось автоперо.

Ранее сообщалось, что Трамп заработал более полумиллиарда долларов на продаже товаров со своей подписью.

