Трамп пообещал аннулировать документы Байдена, подписанные с помощью автопера

Трамп: Байден подписал около 92% документов с помощью автопера, их аннулируют
Kevin Lamarque/Reuters

Бывший президент США Джо Байден подписал в общей сложности 92% документов с помощью автопера. Об этом заявил действующий американский лидер Дональд Трамп в социальной сети Truth Social.

«Любой документ, подписанный сонным Джо Байденом с помощью автопера, а это примерно 92% от общего числа, настоящим аннулируется и не имеет никакой дальнейшей силы», — написал глава Белого дома.

Трамп добавил, что Байден якобы лично не участвовал в подписании документов с помощью автопера. При этом, по словам президента США, если экс-глава Белого дома заявит о своем участии, то его обвинят в лжесвидетельствовании.

В июне председатель комитета по надзору и правительственной реформе палаты представителей США, республиканец Джеймс Комер сообщил, что идентифицированы личности четырех сотрудников Белого дома, которые при администрации Байдена использовали автоперо для подписания документов от его имени. В конгрессе выразили надежду на получение разъяснений от ответственных за использование автопера.

Позже Трамп поручил расследовать на предмет сговора применение автопера Байдена в изданных им указах. В Белом доме пояснили, что в рамках расследования планируется установить, при подписании каких документов использовалось устройство.

Ранее Трамп заменил портрет Байдена на фото устройства для автоподписи.

