Путин поручил ввести сроки давности при оспаривании сделок приватизации

Президент России Владимир Путин поручил правительству до 1 декабря внести изменения в законодательство для установления сроков давности при оспаривании сделок приватизации в целях защиты права собственности добросовестных приобретателей имущества. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что поручение дано по итогам XXVIII Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), который прошел 18—21 июня 2025 года.

Ответственным за реализацию инициативы назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.

20 июня Путин на ПМЭФ заявил, что во время реализации приватизации в России было допущено много ошибок. «Но еще худшим решением будет сейчас начать все назад забирать», — подчеркнул президент. Он отметил, что сегодня следует выработать нормативную базу, которая будет регулировать сроки давности приватизации. По словам президента, данную тему нужно закрыть раз и навсегда.

В январе Российский союз промышленников и предпринимателей разработал проект закона, уточняющий порядок исчисления сроков исковой давности в делах об оспаривании сделок приватизации.

Ранее Путин заявил о «системных проблемах», связанных с приватизацией.