Россия забрала во временное управление «дочку» американской Silgan

Путин передал под управление Росимущества еще один актив Silgan Metal Packaging

Президент России Владимир Путин подписал указ, в рамках которого передал 100% долей ООО «Вонорус», принадлежащей «дочке» американской компании Silgan Metal Packaging, во временное управление Росимущества. Соответствующий документ опубликован на портале правовых актов.

Компания принадлежит подразделению Silgan Metal Packaging Mitterdorf GmbH. В июле 2024 года во временное управление Росимущества передали другие активы холдинга — заводы в Ступине и Энеме.

Решение о передачи компании было принято в рамках ответных мероприятий против недружественных акций ряда западных стран, следует из документа.

В конце августа Путин передал активы Air Liquide под временное управление компании «М-Логистика». Согласно документу, речь идет о 523,5 тыс. акциях Air Liquide Russie в акционерном обществе «Логика» и 555 тыс. акциях Air Liquide Russie в АО «Эр Ликид Северсталь», а также других активах.

Ранее Путин поручил ввести сроки давности при оспаривании сделок приватизации.