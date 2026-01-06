Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Депутат Рады сообщил, что Зеленский планирует уволить Умерова

Депутат Гончаренко: Зеленский намерен сделать Умерова своим советником
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский намерен уволить секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова и назначить его своим советником либо помощником по вопросам национальной безопасности. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

По словам Гончаренко, должность секретаря СНБО предлагали Малюку, уволенному накануне из Службы безопасности Украины (СБУ), но тот отказался.

6 января Зеленский провел кадровые перестановки в Службе безопасности Украины. Первым замглавы СБУ назначили Александра Поклада, а новым руководителем Антитеррористического центра стал Денис Килимник.

Поклада уволили с должности замглавы СБУ и сразу назначили первым заместителем. Килимник одним указом был назначен заместителем главы СБУ, другим — главой Антитеррористического центра при СБУ.

До этого центр возглавлял Сергей Андрущенко, указ о его увольнении также размещен на сайте президента Украины.

В январе Владимир Зеленский назначил экс-главу Главного управления разведки Кирилла Буданова руководителем своего офиса. За этим последовала целая цепочка кадровых перестановок. В том числе украинский лидер предложил министру цифровой трансформации Михаилу Федорову сменить Дениса Шмыгаля на посту министра обороны и анонсировал замену глав нескольких ведомств.

Ранее в США объяснили, зачем Зеленский назначил Буданова главой своего офиса.

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27569059_rnd_0",
    "video_id": "record::70925568-c659-4a6c-8b6f-719533090f36"
}
 
Теперь вы знаете
Платить детям — зло или залог их будущего богатства? Плюсы и минусы денежной мотивации
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+