Депутат Рады сообщил, что Зеленский планирует уволить Умерова

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко заявил, что президент Украины Владимир Зеленский намерен уволить секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Рустема Умерова и назначить его своим советником либо помощником по вопросам национальной безопасности. Об этом сообщает Telegram-канал «Политика страны».

По словам Гончаренко, должность секретаря СНБО предлагали Малюку, уволенному накануне из Службы безопасности Украины (СБУ), но тот отказался.

6 января Зеленский провел кадровые перестановки в Службе безопасности Украины. Первым замглавы СБУ назначили Александра Поклада, а новым руководителем Антитеррористического центра стал Денис Килимник.

Поклада уволили с должности замглавы СБУ и сразу назначили первым заместителем. Килимник одним указом был назначен заместителем главы СБУ, другим — главой Антитеррористического центра при СБУ.

До этого центр возглавлял Сергей Андрущенко, указ о его увольнении также размещен на сайте президента Украины.

В январе Владимир Зеленский назначил экс-главу Главного управления разведки Кирилла Буданова руководителем своего офиса. За этим последовала целая цепочка кадровых перестановок. В том числе украинский лидер предложил министру цифровой трансформации Михаилу Федорову сменить Дениса Шмыгаля на посту министра обороны и анонсировал замену глав нескольких ведомств.

