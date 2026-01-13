Размер шрифта
Американист оценил шансы на принятие законопроекта о Гренландии конгрессом США

Политолог Дудаков: шансы на принятие законопроекта о Гренландии в США невелики
Шансы на принятие конгрессом США законопроекта о присоединении Гренландии невелики. Документ — не более чем популистская инициатива. Такое мнение в интервью газете «Взгляд» высказал политолог-американист Малек Дудаков.

«Всеми бюджетными вопросами заведует именно конгресс. Поэтому администрации Дональда Трампа в случае присоединения или покупки острова потребуется «отмашка» конгрессменов. Другое дело, что законодатели в целом настроены очень скептически в отношении возможности аннексии Гренландии», — объяснил эксперт.

Что касается общественных настроений в самой Гренландии — 80% выступает против присоединения к США, добавил Дудаков.

5 января американский лидер Дональд Трамп заявил, что для национальной безопасности США необходима Гренландия, которая «окружена российскими и китайскими кораблями». Власти Гренландии и Дании расценили слова главы Белого дома как прямую угрозу суверенитету и потребовали от Вашингтона прекратить подобную риторику, подчеркнув, что вопрос аннексии острова не может даже обсуждаться.

12 января член палаты представителей США от Республиканской партии Рэнди Файн внес на рассмотрение конгресса законопроект о возможном присоединении Гренландии к Соединенным Штатам и предоставлении ей статуса штата.

В случае принятия документа, Трамп получит полномочия по принятию необходимых шагов для присоединения острова.

Ранее в Джорджии предложили переименовать Гренландию в честь флага США.

