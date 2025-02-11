В Джорджии предложили переименовать Гренландию в честь флага США

NYP: в США предложили переименовать Гренландию после присоединения

Конгрессмен-республиканец от американского штата Джорджия Бадди Картер предложил переименовать Гренландию в честь флага США после присоединения. Об этом пишет New York Post.

«Бадди Картер... представил в понедельник новый законопроект, который должен наделить президента Трампа полномочиями <...> переименовать ледяной остров в «Ред-Уайт-энд-Блюленд» [Красно-бело-голубая страна. — прим. ред.]», — пишет издание.

Картер добавил, что президент США Дональд Трамп верно определил Гренландию как приоритет для национальной безопасности США.

Трамп неоднократно заявлял, что Канада и Гренландия должны войти в состав США. По его словам, он также намерен вернуть под контроль Штатов Панамский канал. На заявления республиканца остро отреагировали панамские, канадские и датские власти. Зачем президенту Соединенных Штатов понадобились новые территории — в материале «Газеты.Ru».

Позже в Дании, которой принадлежит Гренландия, инициативная группа Denmarkification предложила властям страны приобрести у США штат Калифорния.

Ранее сообщалось, что в НАТО обсуждали введение войск в Гренландию в ответ на слова Трампа.