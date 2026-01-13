В Южной Корее запросили смертную казнь для бывшего президента

Прокуратура Южной Кореи запросила смертную казнь для бывшего президента Юн Сок Ёля. Об этом сообщает Ренхап.

В ходе заседания прокурор назвал бывшего лидера зачинщиком восстания, стремившимся остаться у власти путем захвата контроля над судебной и законодательной властью.

В июле 2025 года суд в Сеуле выдал ордер на арест экс-президента Южной Кореи. Решение связано с его попыткой ввести военное положение в декабре 2024 года. Тогда президент объяснил свое решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». Спустя несколько часов парламент проголосовал за отмену введенного режима.

Вскоре после этого, в середине декабря 2024 года, депутаты Южной Кореи поддержали импичмент президенту. Исполняющим обязанности главы государства стал премьер-министр Хан Док Су. Сообщалось, что за отрешение президента от должности проголосовали 204 депутата, против высказались 85.

Ранее суд в Южной Корее выдал ордер на арест жены экс-президента.