Суд в Южной Корее выдал ордер на арест жены экс-президента

Центральный окружной суд Сеула постановил арестовать бывшую первую леди Южной Кореи Ким Гон Хи по подозрению в коррупции. Об этом сообщили представители специального прокурора, ответственного за ее дело, передает ТАСС.

Слушания по ходатайству прокуратуры продлились около 4 часов. Сообщается, что причиной для ареста послужила возможность избавления от улик. Это первый раз в истории республики, когда выдается ордер на арест супруги экс-президента.

Дело против Ким Гон Хи состоит из 16 пунктов, ей инкриминируют махинации с ценными бумагами автодилера Deutsch Motors, коррупцию, а также вмешательство в выборы депутатов.

Сам бывший президент Республики Корея Юн Сок Ёль также находится в СИЗО, администрация которого настояла на том, чтобы их с женой разместили в разных изоляторах. Напомним, в июле 2025 года суд в Сеуле выдал ордер на арест экс-президента Южной Кореи. Решение связано с его попыткой ввести военное положение.

