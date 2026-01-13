Размер шрифта
Прокуратура потребовала казнить экс-президента Южной Кореи

Южнокорейская прокуратура запросила смертную казнь для экс-президента Юн Сок Ёля
Ints Kalnins/Reuters

Прокуратура Южной Кореи запросила смертную казнь для бывшего президента страны Юн Сок Ёля. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

«Во вторник группа специального прокурора потребовала смертной казни для бывшего президента [Южной Кореи] Юн Сок Ёля за неудачную попытку ввести военное положение», — говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, Юн Сок Ёль был организатором мятежа и пытался сохранить власть путем захвата контроля над судебной и законодательной системами.

В июле 2025 года суд в Сеуле выдал ордер на арест экс-президента Южной Кореи. Решение связано с его попыткой ввести военное положение в декабре 2024 года. Тогда президент объяснил свое решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». Спустя несколько часов парламент проголосовал за отмену введенного режима.

Вскоре после этого, в середине декабря 2024 года, депутаты Южной Кореи поддержали импичмент президенту. Исполняющим обязанности главы государства стал премьер-министр Хан Док Су. Сообщалось, что за отрешение президента от должности проголосовали 204 депутата, против высказались 85.

Ранее бывшую первую леди Южной Кореи заподозрили в получении взяток от шамана.

