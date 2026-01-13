Прокуратура потребовала казнить экс-президента Южной Кореи

Прокуратура Южной Кореи запросила смертную казнь для бывшего президента страны Юн Сок Ёля. Об этом сообщает агентство «Рёнхап».

«Во вторник группа специального прокурора потребовала смертной казни для бывшего президента [Южной Кореи] Юн Сок Ёля за неудачную попытку ввести военное положение», — говорится в сообщении.

По данным надзорного ведомства, Юн Сок Ёль был организатором мятежа и пытался сохранить власть путем захвата контроля над судебной и законодательной системами.

В июле 2025 года суд в Сеуле выдал ордер на арест экс-президента Южной Кореи. Решение связано с его попыткой ввести военное положение в декабре 2024 года. Тогда президент объяснил свое решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». Спустя несколько часов парламент проголосовал за отмену введенного режима.

Вскоре после этого, в середине декабря 2024 года, депутаты Южной Кореи поддержали импичмент президенту. Исполняющим обязанности главы государства стал премьер-министр Хан Док Су. Сообщалось, что за отрешение президента от должности проголосовали 204 депутата, против высказались 85.

