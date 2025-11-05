На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Бывшую первую леди Южной Кореи подозревают в получении взяток от шамана

Yonhap: бывшая первая леди Южной Кореи могла получать взятки от шамана
Republic (признано в РФ иностранным агентом) of Korea/CC BY-SA 2.0

Бывшая первая леди Южной Кореи Ким Гон Хи могла получить две взятки от шамана Чон Сонбэ в виде дорогих сумок Chanel в обмен на покровительство. Об этом сообщает агентство Yonhap.

«Первая леди Ким Гон Хи признает, что дважды получала сумки в подарок от Чон Сонбэ. Однако она дает ясно понять, что не было никакого сговора <...>, просьб или обмена в какой-либо форме», — заявила защита Ким Гон Хи.

При этом бывшая первая леди извинилась за «неподобающее поведение».

Следствие полагает, что с 2022 года Ким Гон Хи получила от Чон Сонбэ сумки стоимостью около $5,5 тысячи и ожерелье за почти $43 тысячи. Взамен мужчина якобы просил определенные преференции для Церкви объединения. Кроме того, в ситуации якобы был в курсе муж Ким Гон Хи, тогдашний президент Юн Сок Ёль.

Пока его жена находится под следствием по делу о коррупции, сам Юн Сок Ёль также арестован. В декабре прошлого года он ввел в стране военное положение, объяснив свое решение необходимостью «искоренить просеверокорейские силы и защитить свободный конституционный порядок». Спустя несколько часов парламент проголосовал за отмену введенного режима.

Юн Сок Ёля сняли с поста и обвинили в попытке вооруженного мятежа.

Ранее стало известно, как содержат в СИЗО экс-первую леди Южной Кореи.

