В Иране предупредили Трампа о последствиях в случае нападения

Председатель иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Иран готов преподать президенту США Дональду Трампу «незабываемый урок» в случае нападения на Исламскую Республику. Об этом сообщает агентство Tasnim.

«Мы слышали, что ты угрожал Ирану. Защитники Ирана преподадут тебе незабываемый урок», — сказал Галибаф, выступая в Тегеране на проправительственной манифестации против действий участников беспорядков.

28 декабря в Иране начались протесты в связи с девальвацией национальной валюты. В ответ власти усилили меры безопасности, включая использование полицейского слезоточивого газа и пневматического оружия. Наиболее масштабные демонстрации прошли в Тегеране, а наиболее тяжелые столкновения зафиксированы на западе и юго-западе страны, в городах Малекшаха, Керманшах и Лордегане.

11 января телеканал CNN сообщил, что президент США Дональд Трамп рассматривает военные сценарии действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов в стране. По данным этого СМИ, в последние дни хозяина Белого дома проинформировали о различных планах вмешательства — от возможных ударов до вариантов без военного вмешательства. В основе некоторых из них лежало использование силовых структур Тегерана для подавления протестов.

Ранее сообщалось, что иранский лидер лично участвовал в проправительственном митинге в Тегеране.