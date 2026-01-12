Белый дом допустил использование американской военной силы в Иране

Президент США Дональд Трамп не побоится использовать мощь американской армии против Ирана. Об этом заявила в интервью телеканалу Fox News пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.

«Президент Трамп всегда говорил о том, что дипломатия — это первоочередный вариант. Так было всегда и так будет всегда, однако он не побоится применить летальное оружие и мощь вооруженных сил США, если сочтет это необходимым», — сказала она.

По ее словам, Трамп допускает любые варианты действий в отношении Ирана, включая нанесение авиаударов. При этом предпочтительным вариантом для президента США остается дипломатия, уточнила Левитт.

Она отметила, что еще несколько месяцев назад «самым сильным козырем» Ирана была его ядерная программа, однако американская армия уничтожила ее.

12 января политолог-американист Малек Дудаков высказал мнение, что угрозы Трампа о возможных военных операциях против Ирана преувеличены, поскольку этот регион не является для Вашингтона приоритетным. Он отметил: серьезных приготовлений со стороны США пока не наблюдается.

11 января телеканал CNN сообщил, что Трамп рассматривает военные сценарии действий в отношении Ирана на фоне массовых протестов в стране. По данным журналистов, в последние дни хозяина Белого дома проинформировали о различных планах вмешательства — от возможных ударов до вариантов без боевых действий.

Ранее в Иране предупредили Трампа о последствиях в случае нападения.