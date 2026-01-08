Госсекретарь США отправится в Данию для обсуждения «гренландского вопроса»

Рубио встретится с властями Дании на следующей неделе для обсуждения Гренландии

Государственный секретарь США Марко Рубио на следующей неделе проведет встречу с властями Дании для обсуждения различных вопросов, в том числе возможной покупки Гренландии. Об этом сообщает Fox News.

По словам Рубио, он будет обсуждать с датскими властями вопрос Гренландии, «но пока что ему нечего добавить».

Госсекретарь напомнил, что президент США Дональд Трамп является не первым американским лидером, заинтересованным в вопросе присоединения названного острова.

5 января Трамп заявил, что для национальной безопасности Штатов и Евросоюза американцы должны владеть Гренландией. По его словам, Дания, которая контролирует остров, не способна обеспечить безопасность, в то время как корабли Китая и России уже окружают остров.

Позднее в Белом доме заявили, что Соединенным Штатам нужна Гренландия для «сдерживания агрессивных действий России и Китая в арктическом регионе».

Ранее премьер Норвегии Гар Стёре заявил, что cтране настало время объединиться с Данией.