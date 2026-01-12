Зеленский заявил о планах России нанести новый удар по Украине

Украинский президент Владимир Зеленский заявил в своем вечернем видообращении в Telegram-канале, что Россия готовит новый массированный удар по Украине.

По словам украинского лидера, российская сторона намерена применить дроны для истощения системы противовоздушной обороны и ракеты.

Зеленский отметил, что удар может произойти «в ближайшие дни».

9 января в Минобороны РФ сообщили о массированном ударе, в том числе «Орешником», по критическим объектам Украины. По данным ведомства, это стало ответом на попытку атаки резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря 2025 года.

В МО заявили, что все цели удара были достигнуты. В частности, ВС РФ поразили цеха по производству беспилотников, которые использовались во время налета на резиденцию Путина, а также энергообъекты, обеспечивающие работу военно-промышленного комплекса Украины.

Позднее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин высказал мнение, что на Украине должны радоваться тому, что ракета средней дальности «Орешник» не несла ядерного боезаряда во время удара по Львовской области.

Ранее Зеленский раскритиковал Кличко за неготовность Киева к ударам по энергетике.