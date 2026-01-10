Размер шрифта
Украину призвали радоваться, что «Орешник» был без ядерного боезаряда

Экс-советник Соскин: Украине повезло, что «Орешник» был без ядерного боезаряда
На Украине должны радоваться тому, что ракета средней дальности «Орешник» не несла ядерного боезаряда во время удара по Львовской области. Об этом в эфире своего YouTube-канала заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Некоторые говорят: «О, там не было ядерных головок, пробило там несколько перекрытий». Так вы, болваны, радуйтесь, что боеголовка не была начинена соответствующим взрывным материалом. Если бы там было еще что-то, что взрывается, то уже некому и говорить было бы», — сказал Соскин.

Он призвал уволить руководство Украины за то, что оно не способно защитить страну, а думает лишь об обогащении. Эксперт назвал власти республики «самыми примитивными животными, которые поднялись из грязи в князи». Соскин с сожалением заметил, что сегодня «реальность такая».

9 января в Минобороны РФ сообщили о массированном ударе, в том числе «Орешником», по критическим объектам Украины. По данным ведомства, это стало ответом на попытку атаки резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря 2025 года.

В МО заявили, что все цели удара были достигнуты. В частности, ВС РФ поразили цеха по производству беспилотников, которые использовались во время налета на резиденцию Путина, а также энергообъекты, обеспечивающие работу военно-промышленного (ВПК) комплекса Украины.

Ранее на Западе заявили, что Зеленский заслужил удар «Орешником» по Украине.

