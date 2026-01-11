Захарова назвала «влажной фантазией» заявление главы МО Британии о похищении Путина

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «влажными фантазиями» слова министра обороны Великобритании Джона Хили о желании «похитить» президента Владимира Путина. Ее слова приводит телеканал ТВЦ.

«Влажные фантазии британских извращенцев», — сказала Захарова.

До этого министр обороны Великобритании Джон Хили признался, что не выступает против «похищения» президента России Владимира Путина, как это произошло с венесуэльским лидером Николасом Мадуро. Отвечая на вопрос журналиста о том, кого из мировых лидеров он бы «похитил», Хили сообщил, что речь идет о российском лидере Владимире Путине.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя эти слова, заявил, что Джон Хили хотел привлечь к себе внимание, это говорит о том, что он «слабый человек и любит мечтать». По его словам, Хили «дурно воспитан». Депутат обратил внимание на то, что «островитяне, как правило, имеют комплекс неполноценности».

