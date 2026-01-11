Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Операция США в Венесуэле и захват МадуроПереговоры о мире на Украине
Новости политики

Захарова назвала «влажной фантазией» заявление главы МО Британии о похищении Путина

Захарова назвала влажной фантазией слова главы МО Британии о похищении Путина
Пелагия Тихонова/РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала «влажными фантазиями» слова министра обороны Великобритании Джона Хили о желании «похитить» президента Владимира Путина. Ее слова приводит телеканал ТВЦ.

«Влажные фантазии британских извращенцев», — сказала Захарова.

До этого министр обороны Великобритании Джон Хили признался, что не выступает против «похищения» президента России Владимира Путина, как это произошло с венесуэльским лидером Николасом Мадуро. Отвечая на вопрос журналиста о том, кого из мировых лидеров он бы «похитил», Хили сообщил, что речь идет о российском лидере Владимире Путине.

Член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник, комментируя эти слова, заявил, что Джон Хили хотел привлечь к себе внимание, это говорит о том, что он «слабый человек и любит мечтать». По его словам, Хили «дурно воспитан». Депутат обратил внимание на то, что «островитяне, как правило, имеют комплекс неполноценности».

Ранее Захарова заявила, что Украина вернет долг ЕС «натурой».

{
    "_essence": "video",
    "media_position": "bottom",
    "uid": "_id_video_media_27594403_rnd_2",
    "video_id": "record::08f06f8f-5180-4518-bd10-2b1d9481a50a"
}
 
Теперь вы знаете
При простуде часто советуют полоскать горло. Как правильно это делать и какие средства точно не помогут
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+