Президент Кубы высказался о переговорах с США

Диас-Канель: Куба не ведет переговоров с США, но готова к диалогу
Alexandre Meneghini/Reuters

Куба не ведет переговоров с США, но готова к диалогу. Об этом в соцсети X написал президент республики Мигель Диас-Канель.

«Не существует никаких переговоров с правительством США, за исключением технических контактов в сфере миграции», — заявил Диас-Канель.

Он добавил, что Гавана всегда была готова вести серьезный и ответственный диалог с различными правительствами США, включая нынешнее.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что Куба больше не будет получать деньги или нефть. Также глава Белого дома назвал отличной идею назначения государственного секретаря США Марко Рубио президентом республики.

В этот же день министр иностранных дел Кубы Бруно Родригес заявил, что закон и справедливость — на стороне Кубы, а поведение США угрожает безопасности не только полушария, но и всего мира. По его словам, Вашингтон ведет себя как «преступный и неконтролируемый гегемон».

Ранее американский сенатор посоветовал кубинским властям искать новое место жительства.

