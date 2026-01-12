Трамп посетовал, что Россия и Китай не боятся НАТО

Трамп посетовал, что Россия и Китай совсем не боятся НАТО

Россия и Китай совсем не боятся НАТО, но якобы боятся Соединенных Штатов из-за сильной армии. Об этом заявил президент Дональд Трамп в интервью газете The New York Times, которая опубликовала полную расшифровку беседы.

«Мы должны обеспечить безопасность Соединенных Штатов. Мы должны обеспечить безопасность тех частей мира, за которые мы чувствуем ответственность. Россия или Китай совсем не боятся НАТО. Даже немного», — сказал Трамп.

При этом, по его словам, Китай и Россия «чрезвычайно» боятся США и только по тому, что ему якобы удалось создать сильную армию.

До этого Дональд Трамп заявил, что НАТО бы не существовало, если бы он не возглавил страну. По мнению американского лидера, он спас альянс.

В декабре прошло года генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал главное достижение Трампа. По его мнению, это увеличение оборонных расходов стран — участниц НАТО до 5% ВВП к 2035 году.

Ранее Трамп заявил, у США лучшее оружие в сравнении с Россией.