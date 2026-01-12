Размер шрифта
Рада не поддержала представление Зеленского на увольнение Малюка

Нардеп Железняк: комитет Рады не поддержал увольнение главы СБУ Малюка
СБУ

Оборонный комитет Рады не поддержал представление президента Украины Владимира Зеленского на увольнение Малюка с должности главы Службы безопасности Украины. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк в своем Telegram-канале.

«За» проголосовали 7 депутатов, 6 — против, 2 — воздержались, следует из сообщения.

5 января Василий Малюк официально объявил, что подал заявление об отставке с должности главы Службы безопасности Украины. При этом он отметил, что остается в системе СБУ «реализовывать асимметричные спецоперации мирового уровня, которые и в дальнейшем будут наносить врагу максимальный ущерб».

В этот же день Зеленский назначил Евгения Хмару новым главой Службы безопасности Украины.

Позже украинское издание Liga со ссылкой на собственные источники писало, что отставка Малюка может быть связана с коррупционным делом соратника и «кошелька» украинского лидера Тимура Миндича.

Экс-сотрудник СБУ Василий Прозоров предположил, что после увольнения Малюк может возглавить частную военную компанию, которая будет брать на себя ответственность за террористические атаки на Россию.

Ранее на Украине начали критиковать нового главу офиса Зеленского.

