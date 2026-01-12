Размер шрифта
На Украине назвали дату, к которой Россия хочет освободить весь Донбасс

«РБК-Украина»: Россия намерена освободить весь Донбасс к 1 апреля
Сергей Бобылев/РИА Новости

Россия якобы планирует освободить находящуюся под контролем ВСУ часть Донбасса до 1 апреля 2026 года. Об этом пишет издание «РБК-Украина» со ссылкой на источники.

Неназванные собеседники сообщают, что в «планах Москвы» якобы взять под контроль весь Донбасс к 1 апреля. В то же время источники издания назвали соответствующие сроки «нереалистичными».

При этом российское руководство, в том числе президент России Владимир Путин, неоднократно заявлял о том, что конкретных сроков для решения задач СВО не ставится, а освобождение территорий проходит поэтапно и в соответствии с планом спецоперации на Украине, который был разработан Генеральным штабом.

Кроме того, глава МИД России Сергей Лавров на посольском круглом столе подчеркивал, что Россия не тратит силы на установление сроков окончания конфликта на Украине.

В то же время в конце декабря министр обороны Андрей Белоусов заявлял, что ВС РФ ведут действия в зоне спецоперации с опережением планов, в конце 2025 года были достигнуты максимальные темпы.

Ранее Путин допустил, что при Трампе могло не произойти конфликта на Украине.

