Глава Минобороны РФ рассказал об опережении планов в зоне СВО

Белоусов: ВС РФ ведут действия с опережением планов
Министерство обороны РФ

Вооруженные силы (ВС) России ведут действия в зоне спецоперации с опережением планов, в декабре были достигнуты максимальные темпы, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. Об этом сообщает ТАСС.

«Все идет по плану. Очень динамично», — отметил министр.

По его словам, действия российских военных идут с опережением темпов, которые планировались изначально.

17 декабря Белоусов в ходе выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ рассказал, что угроза вторжения Украины в Белгородскую, Брянскую и Курскую области была снижена за счет создания «зоны безопасности» в украинских приграничных регионах.

27 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе посещения одного из пунктов управления объединенной группировкой войск заявил, что Вооруженные силы России хорошими темпами чертят полосу безопасности по российско-украинской границе.

Ранее Белоусов заявил о неизбежности обрушения обороны ВСУ.

© АО «Газета.Ру» (1999-2025)

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

