Вооруженные силы (ВС) России ведут действия в зоне спецоперации с опережением планов, в декабре были достигнуты максимальные темпы, заявил министр обороны РФ Андрей Белоусов. Об этом сообщает ТАСС.

«Все идет по плану. Очень динамично», — отметил министр.

По его словам, действия российских военных идут с опережением темпов, которые планировались изначально.

17 декабря Белоусов в ходе выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ рассказал, что угроза вторжения Украины в Белгородскую, Брянскую и Курскую области была снижена за счет создания «зоны безопасности» в украинских приграничных регионах.

27 декабря президент РФ Владимир Путин в ходе посещения одного из пунктов управления объединенной группировкой войск заявил, что Вооруженные силы России хорошими темпами чертят полосу безопасности по российско-украинской границе.

Ранее Белоусов заявил о неизбежности обрушения обороны ВСУ.