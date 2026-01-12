Профессор Дизен: США могут атаковать Венесуэлу, но проблему все равно ищут в России

Профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Дизен обратил внимание на двойные стандарты, которые используются по отношению к США, России и Китаю. Об этом он написал в соцсети X.

Дизен прокомментировал текст The Washington Post под названием «Как Китай и Россия используют захват Мадуро, чтобы раскачать американский дискурс».

«США могут напасть на Венесуэлу, убивать ее граждан, похитить президента и украсть нефть, но реальную проблему ищут в «операциях влияния» России и Китая, которые критикуют действия американцев с помощью «подстрекательских заявлений»», — написал он.

3 января 2026 года США атаковали Венесуэлу и захватили президента страны Николаса Мадуро с женой, а 5 января его начали судить за управление наркокартелем и другие преступления. По существу дело планируется начать рассматривать не ранее 2027 года. Исполняющим обязанности президента Венесуэлы назначили вице-президента Делси Родригес.

После событий в Венесуэле заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в интервью ТАСС отметил, что реакция ЕС на события в стране является классическим примером двойных стандартов. Также о двойных стандартах заявил спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев.

