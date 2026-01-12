Европа уже выставила против РФ свою лучшую армию — Вооруженные силы Украины (ВСУ). Больше в Европейском союзе и Великобритании сражаться с российской армией некому. Такое мнение высказал учредитель Tsargrad.tv Константин Малофеев.

«Они, кроме украинцев, то есть таких же русских мужиков, как наши, только оболваненных и одурманенных, никого выставить не могли. Это самые упертые, самые выносливые, самые лучшие солдаты, которых они могли найти. Это тоже мы. У нас гражданская война, мы друг с другом воюем. Кого они против нас еще выставят», — задается вопросом предприниматель.

Большинство военнослужащих, которых Европа посылала на Украину под ложными флагами, уже ликвидированы, добавил он.

6 января 2026 года в Париже состоялся саммит «коалиции желающих» по Украине. После встречи президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Великобритании Кир Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон подписали декларацию о развертывании в республике многонациональных сил после окончания конфликта. Газета The Times указывала, что стороны договорились направить на Украину до 15 тысяч военных.

Журналист Bloomberg Мартин Айвенс позднее написал, что планы европейских стран по развертыванию международных сил на территории Украины показывают слабость Европы.

Ранее в Венгрии предрекли крах Европы из-за финансирования Украины.