Новости политики

Экс-глава украинского МИД спрогнозировал, когда продолжатся мирные переговоры

Кулеба: следующая вспышка переговоров по Украине будет в конце февраля
Alina Smutko/Reuters

Следующая «вспышка» переговорного процесса по Украине может произойти в конце февраля 2026 года, однако мирный договор в 2026 году стороны так и не подпишут. Об этом в интервью «Украинской правде» заявил экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

«Я думаю, что следующая вспышка переговорного процесса будет в конце февраля. А потом окно будет где-то летом, потом снова в конце зимы», — отметил Кулеба.

По его словам, на треке «Украина — Европа — США» сейчас достигнут «очень большой прогресс». И то, о чем говорилось «много лет», теперь «положено на бумагу», отметил экс-министр.

Кулеба спрогнозировал, что до конца зимы договоренности по миру на Украине точно не будет, однако «переговорный трек будет продолжаться в дальнейшем». По мнению Кулебы, в 2026 году шансов закончить конфликт вообще нет, однако есть возможность добиться прекращения огня. Министр отметил, что сейчас для достижения мира нет «комбинации мотиваций» двух сторон, так как Россия «уверена в том, что способна достигать своих целей военным путем», а Украина убеждена в том, что «способна держаться». Усилия Трампа по достижению мира при этом не работают, считает Кулеба.

6 января 2026 года в Париже прошел саммит «коалиции желающих», на котором была подписана декларация о размещении на Украины многонациональных сил после окончания конфликта, а также приняты гарантии безопасности для Украины. При этом конкретные обязательства стран-союзников в документе не указали.

Также СМИ писали, что после переговоров «коалиции желающих» спецпредставитель российского президента Кирилл Дмитриев встречался со спецпосланником президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и зятем главы Белого дома Джаредом Кушнером, чтобы обсудить мирное урегулирование украинского конфликта.

Ранее немецкий политолог раскритиковала ход переговоров по Украине. 

