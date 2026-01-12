Заявление министра обороны Великобритании Джона Хили о желании похитить президента Российской Федерации Владимира Путина направлено на срыв мирного соглашения по урегулированию конфликта на Украине. Об этом в соцсети Х заявил американский экономический прогнозист Мартин Армстронг.

По мнению эксперта, Хили стоит в одном ряду с бывшим премьер-министром Британии и другими ведущими неоконсерваторами страны. Армстронг подчеркнул, что это гарантия отсутствия мира на Украине.

11 января Хили признался, что не выступает против «похищения» Путина, как это произошло с венесуэльским лидером Николасом Мадуро. Отвечая на вопрос журналиста о том, кого из мировых лидеров он бы «похитил», Хили сообщил, что речь идет о российском лидере. Представитель МИД РФ Мария Захарова назвала эти слова министра «влажными фантазиями британских извращенцев».

Ранее СМИ писали, что Хили едва не угодил под удар «Орешником».