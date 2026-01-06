Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил недоумение по поводу просьбы Украины предоставить ей $800 млрд. Об этом он написал в социальной сети Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

«Украинцы представили новый счет. На этот раз на сумму $800 млрд. Именно столько им понадобится в течение следующих 10 лет, чтобы обеспечить функционирование своей страны. Ошеломляющая сумма», — написал Орбан.

Премьер-министр добавил, что указанная сумма почти в четыре раза превышает годовой ВВП Венгрии.

В конце декабря президент Украина Владимир Зеленский рассказал, что страна нуждается примерно в $700–800 млрд. Заявление прозвучало на фоне выдачи Украине кредита в размере €90 млрд за счет бюджета Евросоюза. Решение ЕС принял на саммите в Брюсселе 19 декабря. Эти деньги будут направлены на покрытие неотложных финансовых потребностей страны в 2026 и 2027 году.

