Генсек Совета Европы захотел «привлечь к ответственности» Россию после удара «Орешником»

Генсек СЕ Берсе захотел привлечь РФ к ответственности после удара «Орешником»
Jean Marc Ferre/Xinhua/Global Look Press

Генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе заявил, что организация работает над привлечением России к «ответственности», комментируя удар «Орешником» по территории Украины, который произошел 9 января. Соответствующая публикация появилась на его странице в соцсети Х.

Он утверждает, что Россия якобы «демонстрирует неуважение к международному праву».

По его словам, «привлечение к ответственности России за преступления и выплата компенсаций» — главный приоритет Совета Европы.

9 января в Минобороны РФ сообщили о массированном ударе, в том числе «Орешником», по критическим объектам Украины. По данным ведомства, это стало ответом на попытку атаки резиденции президента России Владимира Путина в Новгородской области в ночь на 29 декабря 2025 года.

В МО заявили, что все цели удара были достигнуты. В частности, ВС РФ поразили цеха по производству беспилотников, которые использовались во время налета на резиденцию Путина, а также энергообъекты, обеспечивающие работу военно-промышленного (ВПК) комплекса Украины.

Ранее на Западе объяснили удар «Орешником» по Львовской области.

